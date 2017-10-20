«Одноклассники» проведут серию киберспортивных турниров

Социальная сеть «Одноклассники» проведёт серию киберспортивных турниров по Dota 2, Warface, FIFA, Hearthstone и Playerunknown’s Battlegrounds. Информация об этом появилась на портале DTF.

«Идея запустить глобальную серию собственных турниров возникла сразу после запуска киберспортивной витрины в «Одноклассниках» в 2016 году. Несколько лет назад в Интернете были проекты, которые позволяли игрокам со всего мира регулярно сражаться за титул и призовые.



Мы хотим возродить эту традицию и дать игрокам возможность набираться опыта в еженедельном режиме, что позитивно отразится на киберспорте в целом. Серия турниров будет бессрочной, а в наших дальнейших планах — расширить количество дисциплин до 40-50», — прокомментировал эту новость директор по стратегическому партнерству социальной сети «Одноклассники» Александр Володин.

30 апреля «Одноклассники» провели альтернативную трансляцию The Kiev Major для новичков.