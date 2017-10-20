Virtus.pro и Gambit попали в одну группу на EPICENTER по CS:GO

Организаторы турнира EPICENTER: Saint-Petersburg по CS:GO объявили результаты жеребьевки участников для группового этапа.



В первой четверке встретятся SK Gaming, Virtus,pro, Gambit и победитель матча FaZe-TyLoo. В группе B сыграют Astralis, G2 Esports и North. Дополнит второй квартет Vega Squadron или Team Liquid, которые разыграют слот в уайлд-кард матче.



Групповая стадия турнира пройдет с 24 по 26 октября по системе GSL с сериями до двух побед. В плей-офф соревнований пробьются по две команды из каждого квартета.



Основной этап EPICENTER состоится 28-29 октября во Дворце спорта «Юбилейный». Призовой фонд соревнований составит $ 500 тыс.

