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Лучший игрок ESL One Hamburg получит автомобиль от Mercedes-Benz

20 октября 2017, пятница. 16:29 Киберспорт

Лучший игрок турнира ESL One Hamburg по Dota 2 получит автомобиль от компании Mercedes-Benz стоимостью до $ 60 тыс. Анонс появился на официальном сайте Electronic Sports League.

Победитель конкурса Mercedes-Benz MVP определится в ходе голосования, в котором примут участие зрители, а также комментаторы и аналитики англоязычной студии. Голоса будут поделены в пропорции 40 на 60.

ESL One Hamburg 2017 пройдёт с 26 по 29 октября в Гамбурге (Германия). Турнир станет первым мэйджором в новом сезоне. В соревнованиях примут участие Team Liquid, Newbee, Team Secret, Team Liquid, Virtus.pro, Kenn Gaming, Fnatic, Evil Geniuses и SG e-sports. Призовой фонд составляет $ 1 млн 1,5 тыс. квалификационных очков.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
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