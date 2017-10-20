GameInside: Денис Seized Костин перейдёт в Flipsid3 Tactics

Денис Seized Костин перейдёт в состав Flipsid3 Tactics по CS:GO, сообщает портал GameInside. В команде он заменит Дениса electronic Шарипова, который присоединится к Natus Vincere.

Seized подпишет контракт на три месяца. В случае выхода команды на ELEAGUE Major 2018 организация увеличит срок действия договора с киберспортсменом.

17 октября появилась информация, что Natus Vincere исключила seized из основного состава команды. Его место в команде временно занял игрок Team Spirit Academy Алексей 1uke Зимин.