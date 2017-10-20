Илья Illidan Пивцаев: мы доверяли организации

Илья Illidan Пивцаев в интервью для GameInside рассказал о реакции Томми ST_ST Ли на конфликт с организацией SFTe-sports и выводах, которые сделали игроки после этой ситуации.

«Он немного волновался по поводу правильности своего поступка, но мы ему хором сказали, что честные люди так и должны поступать. Я ему сказал, чтобы он не позволял, чтобы люди вели себя с ним, как крысы, и подначивали его поступать, как крыса. Он молодец, что это сделал, я в самом деле очень рад, что люди оказывают мне такое доверие.

Не стоит безоговорочно верить людям. С нашей стороны не было никаких «фейлов», и мы доверяли им, пока они не поступили плохо по отношению к нам. Менять что-то в своём восприятии таких вещей, наверное, не стоит. Мы всё сделали правильно», — заявил Илья Пивцаев.

В интервью Illidan отметил, что команда получила уже несколько предложений от организаций и будет выступать в Европе.

16 октября стало известно, что состав SFTe-sports покинул организацию. Руководство команды в этом обвинило Илью Пивцаева. В этот же день Illidan опубликовал пост, в котором заявил, что менеджмент предлагал Томми ST_ST Ли его кикнуть, о чём ему сообщил датский игрок.