Мариано P4pita Канеда: я переехал из Аргентины в Перу ради карьеры в Dota 2

Аргентинский игрок Мариано P4pita Канеда, выступающий в составе Infamous, в интервью для GosuGamers рассказал, почему в его родной стране не развивается соревновательная сцена в Dota 2.



«Я переехал из Аргентины в Перу за пять или шесть месяцев до TI7. Для меня это было важным карьерным решением, потому что в моей стране дота не так популярна, и я знал, что мне придётся уехать, если я хочу играть на профессиональном уровне. После TI7 я присоединился к Elite Wolves, тоже перуанской команде, но, кажется, через три недели или около того Infamous связались со мной и предложили перейти к ним.



В Аргентине в основном играют в League of Legends. Игра здесь невероятно популярна. А ещё здесь есть организация Isurus Gaming, у которой хороший состав по LoL, так что все молодые парни мечтают начать карьеру в этой игре. Здесь нет настоящих спонсоров или сильных организаций, которые вкладываются в развитие доты, так что аргентинские игроки не имеют возможности пробиться на соревновательную сцену. Разве что они переедут или хотя бы наладят какие-то контакты с перуанскими киберспортсменами. Но по большей части любой аргентинский талантливый игрок в какой-то момент опускает руки. Чаще всего это происходит слишком рано, чтобы его заметили организации где-то за пределами Аргентины», — заключил Канеда.



Перуанская команда Infamous выступает на PGL Open Bucharest в Румынии. В дебютном матче состав уступил LGD Gaming со счётом 0:2. В первом раунде нижней сетки Infamous встретится с Team Secret в серии на вылет.