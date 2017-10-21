Дмитрий Korb3n Белов: возможно, Chappie покинет Team Empire

Менеджер команды Team Empire Дмитрий Korb3n Белов рассказал о возможных изменениях в составе организации по Dota 2.
«На данный момент я ничего не могу сказать конкретного. Но скажу, что есть вероятность, что Владимир покинет Империю. Айрат на данный момент играет в качестве стендина, за что ему большое спасибо. Конкретики пока нет, так что запасайтесь терпением», — написал Белов на странице в «ВКонтакте».
Владимир Chappie Кузьменко выступает за Team Empire с января 2017 года. За это время он занял пятое-шестое место на Dota 2 Asia Championship, второе место на Mr. Cat Invitational Europe, Russian e-Sports Cup и WCA 2017 Europe Finals.
Вместе с Chappie команда отобралась на The International 2017, но игрок не смог посетить турнир из-за визовых проблем. На чемпионате его заменил Роман Resolut1on Фоминок.
Состав Team Empire по Dota 2:
— Владимир Chappie Кузьменко
— Ростислав fn Лозовой
— Андрей Ghostik Кадык
— Ярослав Miposhka Найденов
— Иван VANSKOR Скороход