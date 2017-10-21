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Дмитрий Korb3n Белов: возможно, Chappie покинет Team Empire

21 октября 2017, суббота. 10:50 Киберспорт

Менеджер команды Team Empire Дмитрий Korb3n Белов рассказал о возможных изменениях в составе организации по Dota 2.

«На данный момент я ничего не могу сказать конкретного. Но скажу, что есть вероятность, что Владимир покинет Империю. Айрат на данный момент играет в качестве стендина, за что ему большое спасибо. Конкретики пока нет, так что запасайтесь терпением», — написал Белов на странице в «ВКонтакте».

Владимир Chappie Кузьменко выступает за Team Empire с января 2017 года. За это время он занял пятое-шестое место на Dota 2 Asia Championship, второе место на Mr. Cat Invitational Europe, Russian e-Sports Cup и WCA 2017 Europe Finals.

Вместе с Chappie команда отобралась на The International 2017, но игрок не смог посетить турнир из-за визовых проблем. На чемпионате его заменил Роман Resolut1on Фоминок.

Состав Team Empire по Dota 2:

— Владимир Chappie Кузьменко
— Ростислав fn Лозовой
— Андрей Ghostik Кадык
— Ярослав Miposhka Найденов
— Иван VANSKOR Скороход

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
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