Дмитрий Korb3n Белов: возможно, Chappie покинет Team Empire

Менеджер команды Team Empire Дмитрий Korb3n Белов рассказал о возможных изменениях в составе организации по Dota 2.



«На данный момент я ничего не могу сказать конкретного. Но скажу, что есть вероятность, что Владимир покинет Империю. Айрат на данный момент играет в качестве стендина, за что ему большое спасибо. Конкретики пока нет, так что запасайтесь терпением», — написал Белов на странице в «ВКонтакте».



Владимир Chappie Кузьменко выступает за Team Empire с января 2017 года. За это время он занял пятое-шестое место на Dota 2 Asia Championship, второе место на Mr. Cat Invitational Europe, Russian e-Sports Cup и WCA 2017 Europe Finals.



Вместе с Chappie команда отобралась на The International 2017, но игрок не смог посетить турнир из-за визовых проблем. На чемпионате его заменил Роман Resolut1on Фоминок.



Состав Team Empire по Dota 2:



— Владимир Chappie Кузьменко

— Ростислав fn Лозовой

— Андрей Ghostik Кадык

— Ярослав Miposhka Найденов

— Иван VANSKOR Скороход