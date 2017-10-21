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Natus Vincere покинула PGL Open Bucharest

21 октября 2017, суббота. 16:13 Киберспорт

Natus Vincere уступила VGJ.Thunder в рамках группового этапа турнира PGL Open Bucharest по Dota 2 со счётом 1:2. Состав Na’Vi покинул соревнования, заняв 7-8-е место.

VG.J сразится за выход в плей-офф с Evil Geniuses. Матч состоится 21 октября в 20:00 по московскому времени. Ранее VGJ.T уступила EG со счётом 1:2.

LGD Gaming и Mineski стали лидерами групп по результатам первого игрового дня. Это обеспечило командам выход в плей-офф.

PGL Open Bucharest станет вторым майнором в истории Dota 2. Чемпионат завершится 22 октября. Участники разыграют между собой 300 квалификационных очков и призовой фонд в размере $ 300 тыс.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
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