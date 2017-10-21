Виктор TaZ Войтас: люди ждут наших неудач

Игрок команды Virtus.pro по CS:GO Виктор TaZ Войтас возмутился реакцией людей на результаты состава.



«С тех пор как я начал играть в Counter-Strike, я никогда не видел столько зависти и радости от неудач других команд. Люди хотят, чтобы мы разошлись, проиграли, чтобы они могли насладиться ещё одной нашей неудачей. Основными темами для обсуждения стали перемены в составе, поиск виновного в проигрыше. И всё это награда за прошедшие четыре года. Мы же должны проявить характер, а не терять голову и не опускать руки», — написал Войтас в «Фейсбуке».



Текущий состав VP по CS:GO выступает за организацию с января 2014 года.



После старта нового соревновательного сезона в CS:GO команда заняла 13-16-е место на DreamHack Masters Malmo и ELEAGUE Premier 2017, 7-8-ю строчку на ESL One New York 2017 и четвёртую — на ESG Mykonos 2017.