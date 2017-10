RNG вышла в полуфинал чемпионата мира по LoL

Команда Royal Never Give Up обыграла Fnatic в четвертьфинальном матче на чемпионате мира по League of Legends со счетом 3:1. RNG прошла в следующий этап турнира, а Fnatic заняла 5-8-е место и заработала 4% от общего призового фонда.



В полуфинале RNG встретится с SK Telecom T1. Матч состоится 28 октября, начало — в 12:30 по московскому времени.



Последний полуфиналист турнира определится в матче Team WE с Cloud9. Встреча пройдёт 22 октября в 12:30 по московскому времени.



Полуфинальные матчи чемпионата мира по LoL пройдут с 28 по 29 октября в Шанхае. Общий призовой фонд турнира в настоящее время составляет $ 4,1 млн.