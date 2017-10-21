Evil Geniuses вышла в плей-офф PGL Open Bucharest

Evil Geniuses одержала победу в финале нижней сетки группы B на PGL Open Bucharest по Dota 2. Американская команда обеспечила себе выход в плей-офф и получение квалификационных очков.



В решающем матче EG встречалась с VGJ.Thunder. Серия завершилась со счетом 2:0. Соперником американцев в полуфинале станет LGD Gaming.



VGJ.Thunder по результатам чемпионата заняла 5-6-е место и заработала $ 15 тыс.



Заключительные матчи майнора PGL Open пройдут 22 октября. Четыре лучшие команды турнира разделят в общей сложности 1500 квалификационных очков.