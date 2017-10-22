Рикардо boltz Прасс сыграет за SK Gaming на EPICENTER 2017 по CS:GO

Игрок команды Immortals Рикардо boltz Прасс выступит в составе SK Gaming на турнире EPICENTER 2017 по CS:GO. Об этом Прасс объявил в «Твиттере». На чемпионате он заменит Жоао felps Васконселлоса.

По словам Габриэля Fallen Толедо, Жоао felps Васконселлос попросил исключить его из команды из-за отсутствия мотивации. Тем не менее организация выступит с Васконселлосом на нескольких турнирах из-за закрепленного состава игроков.



EPICENTER 2017 пройдёт с 23 по 29 октября в Санкт-Петербурге (Россия). Призовой фонд турнира составляет $ 500 тыс.