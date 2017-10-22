Mineski вышла в финал PGL Open Bucharest

Mineski стала первый финалистом PGL Open Bucharest по Dota 2. В первом полуфинале турнира команда обыграла Immortals со счётом 2:1.



В гранд-финале соревнований Mineski встретится с победителем пары Evil Geniuses — LGD Gaming. Оба матча состоятся сегодня, 22 октября.



Immortals завершила выступление на чемпионате на третье-четвёртом месте. Корейский состав заработал $ 30 тыс. Также каждому игроку достанется по 30 квалификационных очков.



PGL Open Bucharest — второй майнор профессионального сезона по Dota 2. Общий призовой фонд турнира составляет $ 300 тыс.