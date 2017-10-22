Алексей cYpheR Янушевский: качество игры в Quake ушло в минус 500

Игрок команды Virtus.pro по Quake Champions Алексей cYpheR Янушевский раскритиковал низкий уровень игры в Quake.

«Качество Quake и качество матчей ушло в минус 500. Я хотел бы сказать что-нибудь хорошее об этом, но не могу»

Алексей cYpheR Янушевский выступает на профессиональной сцене Quake с 2006 года. Среди достижений игрока победы на QuakeCon в 2008, 2010, 2012 и 2014 годах, а также титулы на нескольких турнирах серии ASUS Open и DreamHack.



В Quake Champions игроку удалось отобраться на Quake World Championship 2017, однако он не смог посетить его из-за визовых проблем.



С 3 по 4 ноября Янушевский выступит на турнире Italian Esports Open 2017.