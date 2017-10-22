LGD Gaming сыграет в финале PGL Open

LGD Gaming вышла в финал PGL Open Bucharest. В решающем матче турнира китайская команда встретится с Mineski. Оба участника заняли первые места в своих четвёрках на групповой стадии.



В полуфинале LGD обыграла американцев Evil Geniuses. Серия завершилась со счётом 2:0.



EG завершила выступление на чемпионате не третьем-четвёртом месте. Команда получит $ 30 тыс. и по 30 квалификационных очков на каждого игрока состава.



Победитель PGL Open заработает $ 130 тыс., а киберспортсмены обеспечат себе по 150 баллов. Серебряному призёру достанется $ 65 тыс. и 90 очков.