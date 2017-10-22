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LGD Gaming сыграет в финале PGL Open

22 октября 2017, воскресенье. 16:13 Киберспорт

LGD Gaming вышла в финал PGL Open Bucharest. В решающем матче турнира китайская команда встретится с Mineski. Оба участника заняли первые места в своих четвёрках на групповой стадии.

В полуфинале LGD обыграла американцев Evil Geniuses. Серия завершилась со счётом 2:0.

EG завершила выступление на чемпионате не третьем-четвёртом месте. Команда получит $ 30 тыс. и по 30 квалификационных очков на каждого игрока состава.

Победитель PGL Open заработает $ 130 тыс., а киберспортсмены обеспечат себе по 150 баллов. Серебряному призёру достанется $ 65 тыс. и 90 очков.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Dota 2
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