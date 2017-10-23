Cloud9 получила инвестиции на $ 25 млн

Американская киберспортивная организация Cloud9 привлекла $ 25 млн инвестиций, сообщает портал ESPN.

В ходе первого раунда финансирования в команду вложились развлекательная компания WWE, которая проводит бои рестлеров, спортивное агенство Beverly Hills Sports Council, совладелец компании Monumental Sports & Entertainment Рауль Фернандес и соучредитель агентства Creative Artists Майкл Овитц.

Полученные деньги компенсируют затраты Cloud9 на покупку слотов в Overwatch League и NA LCS. Владелец организации также выразил желание построить для команды игровой дом в Лос-Анджелесе.

29 сентября стало известно, что Cloud9 получила $ 19,7 млн инвестиций. Кампания по привлечению средств началась 11 ноября после того, как Blizzard объявила, что для участия в Overwatch League команды должны будут регулярно платить членские взносы. Изначально киберспортивный клуб планировал привлечь $ 3 млн. За две недели после старта неназванный инвестор вложил в C9 $ 2,8 млн.