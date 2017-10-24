Team EnVyUs подписала состав по PUBG

Team EnVyUs подписала состав по PlayerUnknown's Battlegrounds. Анонс появился на официальном сайте организации.

В команде будут выступать Алек Czechshooter Хобизал, Закари Venerated Роач, Каден Cad3n Брилл и Джесси Jesselol Энзол.

Ранее об открытии подразделения по PUBG объявили Evil Geniuses, Cloud9, Ninjas in Pyjamas, PENTA Sports, Team SoloMid, Team Liquid, Alliance и другие.

PlayerUnknown's Battlegrounds — многопользовательская онлайн-игра в жанре симулятора выживания, разрабатываемая Bluehole. Официальный релиз состоится до конца 2017 года.