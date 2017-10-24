ESL анонсировала чемпионаты мира по CS:GO и Dota 2

ESL анонсировала даты проведения ESL One Katowice и Intel Extreme Masters World Championship 2018. Турниры пройдут по дисциплинам Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и StarCraft II.

ESL One Katowice по Dota 2 пройдёт с 24 по 25 февраля. Квалификации на турнир состоятся в Европе, СНГ, Северной Америке, Южной Америке, Юго-Восточной Азии и Китае. Призовой фонд турнира составит $ 1 млн и 1500 квалификационных очков.

Intel Extreme Masters World Championship пройдёт со 2 по 4 марта. Призовой фонд турнира по CS:GO составит $ 500 тыс. В StarCraft II игроки разыграют призовой фонд в размере $ 250 тыс. Победитель соревнований обеспечит себя местом на финалах WCS Global Finals.

Electronic Sports League — европейская киберспортивная лига. Каждый год компания проводит турниры по CS:GO, StraCraft II.