Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

ESL анонсировала чемпионаты мира по CS:GO и Dota 2

24 октября 2017, вторник. 18:18 Киберспорт

ESL анонсировала даты проведения ESL One Katowice и Intel Extreme Masters World Championship 2018. Турниры пройдут по дисциплинам Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и StarCraft II.

ESL One Katowice по Dota 2 пройдёт с 24 по 25 февраля. Квалификации на турнир состоятся в Европе, СНГ, Северной Америке, Южной Америке, Юго-Восточной Азии и Китае. Призовой фонд турнира составит $ 1 млн и 1500 квалификационных очков.

Intel Extreme Masters World Championship пройдёт со 2 по 4 марта. Призовой фонд турнира по CS:GO составит $ 500 тыс. В StarCraft II игроки разыграют призовой фонд в размере $ 250 тыс. Победитель соревнований обеспечит себя местом на финалах WCS Global Finals.

Electronic Sports League — европейская киберспортивная лига. Каждый год компания проводит турниры по CS:GO, StraCraft II.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive Dota 2
Новости. Киберспорт
24 октября 2017, вторник
18:18 ESL анонсировала чемпионаты мира по CS:GO и Dota 2
16:57 G2 Esports обыграла Astralis в рамках группового этапа EPICENTER 2017
15:52 Immortals объявила название команды для Overwatch League
15:15 Команда n0tail выступит на европейском финале WESG 2017
14:28 Team EnVyUs подписала состав по PUBG
13:23 SK Gaming разгромила Virtus.pro в рамках EPICENTER 2017
12:44 Evil Geniuses, Tempo Storm и Method выступят на PUBG Invitational
12:20 Тренер Vega Squadron: мы допустили слишком много ошибок
11:51 Valve начала поиск организатора следующего мэйджора по CS:GO
11:23 Бывший состав White Dragons присоединился к Sacred
23 октября 2017, понедельник
23:12 Team Liquid обыграла Vega Squadron в рамках EPICENTER 2017 — Wild Сard
20:48 FaZe Clan выступит на EPICENTER 2017
19:58 Cloud9 получила инвестиции на $ 25 млн
18:06 Владислав arch Свистов присоединился к Team Spirit
16:55 Анонсирован турнир Captains Draft 4.0 по Dota 2
14:42 VGJ.Storm стала победителем североамериканской квалификации WCA 2017
14:00 Team Ukraine и UAshki выступят на европейском финале WESG 2017
12:23 Денис electronic Шарипов: я хотел бы попасть в Na`Vi
10:17 Cloud9 обыграла BIG в финале DreamHack Denver 2017
22 октября 2017, воскресенье
19:44 Mineski стала чемпионом PGL Open Bucharest
16:37 Team WE вышла в полуфинал чемпионата мира по LoL
16:13 LGD Gaming сыграет в финале PGL Open
14:58 Алексей cYpheR Янушевский: качество игры в Quake ушло в минус 500
13:45 Mineski вышла в финал PGL Open Bucharest
12:43 Определились все участники плей-офф DreamHack Denver 2017 по CS:GO
12:27 Рикардо boltz Прасс сыграет за SK Gaming на EPICENTER 2017 по CS:GO
11:16 Владислав bondik Нечипорчук: европейские команды работают больше, чем азиатские
21 октября 2017, суббота
22:09 Evil Geniuses вышла в плей-офф PGL Open Bucharest
19:47 Immortals выбила Team Secret с PGL Open Bucharest
18:31 COOLLERZ, Cypher и clawz сыграют на Italian Esports Open 2017 по Quake Champions
17:55 Александр XBOCT Дашкевич извинился за результаты Na’Vi на PGL Open Bucharest
16:59 RNG вышла в полуфинал чемпионата мира по LoL
16:22 Виктор TaZ Войтас: люди ждут наших неудач
16:13 Natus Vincere покинула PGL Open Bucharest
14:40 Названы даты проведения распродаж в Steam до конца года
14:20 Valve внесла изменения на новом Dust 2 в CS:GO
13:07 Джейк SirActionSlacks Каннер: новая система — это годичный эксперимент от Valve
12:53 Infamous покинула турнир PGL Open Bucharest по Dota 2
10:50 Дмитрий Korb3n Белов: возможно, Chappie покинет Team Empire
20 октября 2017, пятница
21:41 Mineski вышла в плей-офф PGL Open Bucharest
21:08 Виталий v1lat Волочай: из-за решения Valve страдают организаторы турниров
19:59 Tengri сыграет с AVANGAR на CIS Minor Championship 2018
18:38 Natus Vincere уступила Mineski на PGL Open Bucharest
17:53 Мариано P4pita Канеда: я переехал из Аргентины в Перу ради карьеры в Dota 2
17:49 Илья Illidan Пивцаев: мы доверяли организации
Все новости RSS
Партнерский контент