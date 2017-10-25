North обыграла Team Liquid на EPICENTER 2017

North обыграла Team Liquid со счётом 2:1 (14:16 @ de_inferno; 16:11 @ de_mirage; 16:11 @ de_cbble). Матч проходил в рамках группового этапа EPICENTER 2017 по CS:GO.

После первого игрового дня группу В с тремя очками возглавили North и G2 Esports. Astralis и Team Liquid расположились на последних местах. В группе А лидерами стали SK Gaming и FaZe Clan. Gambit Esports и Virtus.pro сыграют в матче проигравших.

Групповая стадия EPICENTER 2017 пройдёт до 26 октября. По её итогам определятся четыре команды, которые выйдут в следующий раунд соревнований.