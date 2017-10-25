Виталий v1lat Волочай: на ESL One Katowice может быть пусто на трибунах

Комментатор студии RuHub Виталий v1lat Волочай в своём канале в Telegram прокомментировал решение ESL проводить мэйджор по Dota 2 в Польше.

«Единственная проблема анонсированного мэйджора в Катовице — это не формат, не количество команд, не призовой и не Арена. Всё это в порядке. Проблема — это страна проведения. Польша — страна, где играют в CSGO и LOL. Всё. Может быть пусто на трибунах», — заявил Виталий Волочай.

24 октября стало известно, что ESL One Katowice получил статус мэйджора. Турнир пройдёт с 24 по 25 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн и 1500 квалификационных очков.