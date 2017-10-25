Genius Sports поможет DreamHack вычислять подставные матчи

Организатор киберспортивных турниров DreamHack начал сотрудничать с Genius Sports. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

Genius Sports будет проводить мониторинг всех игр, проводимых под эгидой организации, а также распространять контент киберспортивных соревнований на своей платформе.

В апреле 2017 года Genius заключила аналогичное соглашение с FACEIT. Компания также сотрудничает с Федерацией баскетбола Австралии, Футбольной лигой Англии, Бундеслигой, Главной лигой бейсбола и Международной федерацией баскетбола.

DreamHack — организатор киберспортивных соревнований. Компания проводит турниры по Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 и StarCraft II.