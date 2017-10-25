Даурен AdreN Кыстаубаев: я должен пересмотреть свою игру

Игроки Gambit Esports Даурен AdreN Кыстаубаев и Рустем mou Телепов прокомментировали выступление команды на EPICENTER 2017 по Counter-Strike: Global Offesnvie.

«Я должен пересмотреть свою игру, мне не нравится, как я выступаю последние два месяца», — заявил Даурен Кастаубаев.

«Всем привет, хотелось бы извинится перед Всеми Нашими Фанатами и болельщиками за такое плохое выступление на Эпицентре, не этого Все мы ждали, проиграли заслуженно, отдали много форсов и не могли закончить уверенно, также мне есть над чем работать индивидуально. Будем просматривать наши игры и работать дальше, впереди IEM, и мы должны показать всё, на что способны, всем спасибо», — рассказал Рустем Телепов.

Gambit Esports первой покинула EPICENTER 2017. Команда уступила Virtus.pro со счётом 1:2 и заняла итоговое 7-8-е место.