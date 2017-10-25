pashaBiceps: NEO провёл хорошую игру впервые за долгое время

Игрок состава Virtus.pro по CS:GO Ярослав pashaBiceps Яжомбковски поделился своим мнением о победе над Gambit Esports в рамках EPICENTER 2017.

«В первую очередь NEO провёл хорошую игру впервые за долгое время. Он показал отличный результат и делал важные действия во всех трёх картах. Очень важно, что он продолжит играть так же в будущих играх, для нас это один из главных факторов для победы. Для победы нам всегда нужен такой игрок на пике формы.



Я просто делал то, что должен был, и стрелял туда, куда надо. Были отличные решения от TaZ и kuben. Snax пока ещё не играет в полную силу, но если он разогреется и сможет играть в своём стиле, мы просто всех вынесем. Byali тоже пока не в своей тарелке, но, несмотря на это, он в отличной форме», — заявил Ярослав Яжомбковски.

По итогам двух игровых дней Virtus.pro занимает третье место в группе А. Польскому составу предстоит провести матч с проигравшей командой пары FaZe Clan и SK Gaming. По его итогам определится последний участник плей-офф.