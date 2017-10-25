SK Gaming вышла в плей-офф EPICENTER 2017

SK Gaming обыграла FaZe Clan со счетом 2:1 (7:16 @ de_inferno; 16:2 @ de_overpass; 16:8 @ de_mirage). Матч проходил в рамках групповой стадии EPICENTER 2017 по CS:GO.

Благодаря победе бразильская команда заняла первое место в группе А и обеспечила себе место в плей-офф. FaZe Clan во встрече с Virtus.pro разыграет последнюю путёвку в следующий раунд соревнований.

Групповая стадия EPICENTER 2017 будет проходить до 26 октября. По её итогам определятся четыре команды, которые выйдут в следующий раунд соревнований.