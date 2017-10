Роман Resolut1on Фоминок: в OG помогают друг другу и никогда не сдаются

Игрок команды OG по Dota 2 Роман Resolut1on Фоминок дал интервью порталу Sports.ru. В нём Роман рассказал, как стал профессиональным киберспортсменом и почему OG регулярно выигрывает мэйджоры.



«Как только вышла Dota 2 и появился The International, я понял, что на этом можно сфокусироваться полностью и ставить себе цель стать профессионалом и побеждать. Я особо не задумывался об этом, как-то всё само собой получилось. Я хотел стать профессионалом ещё в первой доте, в те времена приехал в Киев, начал играть-играть-играть. Потом вышла Dota 2, и я перешёл на неё, как и все.



В моменты стагнации долго ничего не происходило, всё надоедало, и я задумывался о том, чтобы заняться чем-то другим. Тем не менее я понимаю, что ещё не достиг тех целей, которых хотел добиться, как бы близко я к ним ни подходил. Мне нужно продолжать трудиться, стараться и верить, что у меня получится.



Что касается OG, то я потихоньку начинаю понимать, почему они выигрывали мэйджоры. Потому что эти люди очень стараются, очень серьёзно относятся к игре, постоянно хотят улучшаться. Помогают друг другу и никогда не сдаются. Поэтому они и победили в том финале против Virtus.pro – они всегда ищут варианты для победы, даже если всё совсем плохо. Это круто», — рассказал Фоминок



Resolut1on выступает за OG с начала сентября. В команде он занял место Анатана Ana Фама, который решил взять годичный отдых. В числе достижений игрока второе место на The International 2016, 3-4-е на The Boston Major, победа на ESL One Genting 2017. На The International 2017 он выступил в качестве запасного игрока Team Empire, с которой занял 7-8-е место.