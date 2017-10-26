Slingshot: игроки в OWL зарабатывают в среднем от $ 80 тыс. до $ 120 тыс.

Средняя годовая зарплата киберспортсменов в Overwatch League составляет от $ 80 тыс. до $ 120 тыс., сообщает Slingshot. По заявлению анонимных источников, некоторые игроки оцениваются наравне с участниками чемпионата мира по League of Legends.



Согласно опубликованным отчётам, участникам Overwatch League гарантирована зарплата в $ 50 тыс. Но по слухам, некоторые члены команды получают значительно больше. Одним из таких игроков оказался Джей sinatraa Вон, контракт которого составил $ 150 тыс. В текущем сезоне sinatraa будет выступать за команду San Francisco Shock.



Трансферное окно первого сезона закрывается 31 октября, в связи с чем корейские организации получают предложения по покупке игроков. В их число входит GC Busan, игроки которой, по неподтвержденной информации, перешли в организацию Cloud9. Менеджмент GC не стал опровергать это, отметив, что ещё ничего не решено точно.