Virtus.pro вышла в плей-офф EPICENTER 2017 по CS:GO

Virtus.pro обыграла FaZe Clan на групповой стадии турнира EPICENTER 2017 по CS:GO. Матч завершился со счётом 2:1 (2:16 @ de_mirage; 16:11 @ de_cobblestone; 16:13 @ de_inferno).



Польская команда расположилась на втором месте в группе А и прошла в плей-офф. FaZe Clan заняла итоговое 5-6-е место и получила $ 15 тыс.



Следующий матч VP проведёт против G2 Esports. Встреча пройдёт 28 октября.



Последний полуфиналист определится в матче Astralis против North. Игра состоится 26 октября, начало — в 14:30 по московскому времени



EPICENTER 2017 проходит в Санкт-Петербурге (Россия). Общий призовой фонд турнира составляет $ 490 тыс.