Натан NBK- Шмитт: вся проблема французской сцены — в мышлении

Игрок команды G2 Esports по CS:GO Натан NBK- Шмитт дал интервью журналистам студии RuHub. В нём Натан заявил, что для стабильности французским игрокам надо поработать над личностными качествами.



«Учитывая то, что последний год на французской сцене всё повторялось по кругу, по-моему, нашей основной проблемой является мышление. Его нужно изменить и улучшить, чтобы выкладываться всегда на 100%. Это надо исправить, что мы и пытаемся сделать в G2. Поэтому у нас подписаны долгосрочные контракты с командой — чтобы решить все вопросы и увидеть, к чему это всё приведёт.



Нам нужно поработать над личностными качествами, чтобы была стабильность, но это даётся очень тяжело. Изменить натуру и суть человека. Это долгосрочная перспектива, и до цели ещё далеко, но мы уже стали стабильнее», — рассказал Шмитт.



Натан NBK- Шмитт выступает за G2 с февраля 2017 года. За время пребывания в команде он одержал победу на DreamHack Masters Malmo 2017 и ESL Pro League Season 5 Finals.



G2 Esports вышла в плей-офф турнира EPICENTER 2017. В полуфинале команда встретится с Virtus.pro. Матч пройдёт 28 октября