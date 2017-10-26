Newbee и Team Secret выиграли первые матчи на ESL One Hamburg

Newbee и Team Secret одержали первые победы на групповом этапе ESL One Hamburg по Dota 2. Команды вышли в финал верхней сетки.



Китайский состав обгрыл Fnatic. Команда из Европы была сильнее американцев из Evil Geniuses. Проигравшие участники встретятся в матче на вылет в нижней сетке.



Далее на чемпионате продут матчи группы B. Сначала Team Liquid сыграет против SG e-sports, затем Virtus.pro проведет матч против Keen Gaming.



По результатам групповой стадии в плей-офф пройдут по два состава из каждого квартета.



ESL One Hamburg — первый мэйджор профессионального сезона в Dota 2. Участники чемпионата разыгрывают $ 1 млн и 1500 квалификационных очков.

