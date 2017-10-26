Virtus.pro и Team Liquid сыграют за выход в плей-офф ESL One Hamburg

Virtus.pro и Team Liquid заработали первые победы на групповом этапе ESL One Hamburg. Команды сыграют за выход в плей-офф турнира. Матч состоится 27 октября.



Участники из СНГ в своей встрече обыграли Keen Gaming. Действующие чемпионы мира были сильнее бразильской команды SG e-sports. Проигравшие составы продолжат выступление на групповой стадии в нижней части турнирной сетки.



ESL One Hamburg проходит с 26 по 29 октября в Германии. Чемпионат стал первым мэйджором профессионального сезона в Dota 2. Его участники разделят $1 млн и 1500 квалификационных очков.