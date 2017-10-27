Blizzard добавит форму для команд в Overwatch

На официальном канале Overwatch появился видеоролик, в котором один из разработчиков Blizzard рассказал о будущих нововведениях в игре.

Начиная с чемпионата мира команды получат форму разных цветов: гостевую и домашнюю. Домашнюю форму оформят в тёмных цветах, а у гостевой палитра будет светлее. Также планируется добавить особые визуальные эффекты: трассеры от выстрелов из оружия героев или взрывы их снарядов будут также окрашены в цвета конкретной команды.

Наблюдатели и стримеры получат интерактивную карту с видом сверху, на которой можно рассмотреть происходящее. На ней постоянно видны все игроки обеих команд, заряд их суперспособностей, а также отмечены их статусы: оглушение, заморозка, обездвиженность.

Разработчики добавят новые инструменты для операторов. Одним из таких будет «умная камера от третьего лица» — она будет следовать за событиями и сглаживать повороты. Операторы смогут в любой момент матча открыть ленту убийств в особом интерфейсе трансляции и через неё перейти к любому из убийств и показать повтор этого момента.

На чемпионате мира по Overwatch разыграют $ 72 тыс. Турнир пройдёт с 3 по 4 ноября в рамках фестиваля BlizzCon.