Абед Abed Юсоп покинул Digital Chaos

Абед Abed Юсоп покинул состав Digital Chaos по Dota 2. Об этом сообщил сам игрок на своём аккаунте в «Твиттере».

«Я и Digital Chaos пришли ко взаимному решению расстаться. Время, проведённое в этой команде, было полезным для меня во всех смыслах. Спасибо, что были со мной».

25 октября Дэвид MoonMeander Тан на своём стриме заявил, что руководство команды планировало заменить Abed на Bryle. Игрок отказался выступать без Джимми DeMoN Хо, и команда приняла решение взять его вместо MoonMeander. Однако вскоре Bryle покинул состав из-за учёбы и нежелания переезжать в другую страну. Вместо него Digital Chaos взяла на испытательный срок Макса qojqva Брокера.

Abed выступал за Digital Chaos с марта 2017 года. Вместе с командой игрок занял 5-6-е место на DOTA Summit 7 и 9-12-е на The International 2017. В новом сезоне Digital Chaos не смогла пробиться через квалификации на PGL Open Bucharest, ESL One Hamburg 2017, The Perfect World Masters и AMD SAPPHIRE Dota PIT League.