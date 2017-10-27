Riot Games: Ли Vasilii Вей Джун отстранен от игр на про-сцене

Riot Games начала расследование в отношении Ли Vasilii Вей Джуна. Об этом компания объявила на своём официальном киберспортивном сайте.

«После недавних сообщений о инциденте, связанном с бытовым насилием, в котором участвовал Ли Vasilii Вей Джун, мы можем подтвердить, что игрок находится под следствием и немедленно отстраняется от участия в любых профессиональных и полупрофессиональных турнирах, которые мы проводим. Точный срок его отстранения будет известен после завершения расследования», — говорится в заявлении компании.

26 октября Ли Vasilii Вей Джун во время трансляции избил свою девушку. На следующий день Newbee разорвала контракт с игроком.