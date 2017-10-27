ALTERNATE aTTaX вышла в финал AOC CS:GO CUP

Немецкая команда ALTERNATE aTTaX по Counter-Strike: Global Offensive вышла в финал турнира AOC CS:GO CUP. Полуфинальная встреча с польским коллективом Venatores завершилась со счётом 2:1.

Финал соревнований состоится 30 октября, в нём ALTERNATE aTTaX сыграет с победителем пары eSuba — EnvyUs Academy. Решающая игра пройдёт в формате до двух побед.

Турнир AOC CS:GO CUP проводится компанией Game Show совместно с ведущим поставщиком игровых мониторов AOС. Общий призовой фонд соревнований составляет 240 тыс. рублей. Всего в соревнованиях принимает участие 16 коллективов, часть из которых получили прямые приглашения от организаторов. Команда, занявшая на турнире первое место, получит денежный приз в размере 100 тыс. рублей. Трансляция матчей проходит в прямом эфире телеканала Game Show и на странице канала в Twitch.