Team Secret вышла в плей-офф ESL One Hamburg

Team Secret обеспечила себе место в плей-офф ESL One Hamburg по Dota 2. Европейская команда войдёт в четвёрку лучших участников турнира и гарантированно получит квалификационные очки.



В финале верхней сетки группового этапа Team Secret обыграла Newbee со счётом 2:1. Проигравшая команда продолжит выступление в «лузерах». Китайцы сразятся за ещё одно место в плей-офф с победителем пары Evil Geniuses-Fnatic.



Следующими на чемпионате встретятся Virtus.pro и Team Liquid. Победитель этой серии также пройдёт в основную стадию турнира.



ESL One Hamburg — первый мэйджор профессионального сезона по Dota 2. На чемпионате 8 команд-участниц разыграют $ 1 млн и 1500 квалификационных очков.