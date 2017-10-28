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DOTA Summit 8 пройдёт в декабре

28 октября 2017, суббота. 12:11 Киберспорт

Анонсирован турнир DOTA Summit 8. Информация об этом появилась на аккаунте организаторов в «Твиттере».

Соревнования получили статус майнора, и на них будет разыграно $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков. Региональные отборочные пройдут с 7 по 16 ноября. LAN-финал состоится 13-17 декабря.

Ранее OpTic Gaming стала победителем King's Cup: America и завоевала право выступить на DOTA Summit 8. Вскоре будут объявлены прямые приглашения и команды, которые сыграют в квалификациях.

DOTA Summit 7 прошёл с 14 по 18 июня в Лос-Анджелесе. Победителем турнира стала Virtus.pro, которая в гранд-финале обыграла Team Secret со счётом 3:2.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Dota 2
Новости. Киберспорт
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