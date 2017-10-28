Виталий v1lat Волочай: организаторы не должны покрывать расходы команд

Комментатор студии RuHub Виталий v1lat Волочай на своём канале в Telegram раскритиковал организаторов турниров, которые оплачивают перелёт и отели для команд.

Комментатор отметил, что организаторы не должны оплачивать командам перелёт, питание и проживание. Весь мировой спорт работает на простых условиях — если команда или игрок хотят участвовать в соревнованиях, то сами покрывают свои расходы на проживание, взамен получая призовые деньги и демонстрируя своих спонсоров на камеры.

«Максимум, что делают организаторы, это они по-дружески бронируют отель для тебя, чтобы ты мог приехать и спокойно в него заселиться, и сам его оплатить. Никто никому не платит за перелёт, проживание, питание. Никто никому не даёт тренировочные корты на три дня перед турниром. Строго по расписанию, 2-3 часа на тренировку за 1-2 дня до турнира, правила у всех одинаковы. Хочешь больше тренировок — пожалуйста, бери в аренду корт, площадку, лёд и занимайся сколько влезет. Вози своего повара, питайся в ресторане отеля, заказывай пиццу — да делай всё что угодно, это твоя проблема. Так работает весь большой спорт. Коммерческие турниры, которыми безусловно являются и EPICENTER, и ЕСЛ Мажор — должны работать так же!»

Также v1lat призвал организаторов турниров создать общую компанию, чтобы поменять нынешнее положение дел.

«Не киберспорт, а какой-то детский сад, младшая группа. Все всех боятся обидеть и зацепить. Организаторам надо собраться, создать какую-то общую компанию, вывалить свои яйца и начинать менять киберспорт, потому что некоторые игроки и организации вообще обнаглели до предела и думают, что они незаменимы. Таких, как вы — тысячи, и если ты хорошо умеешь стрелять в пиксель (катать на Рубике), но ты м***к, то завтра обязательно найдётся 16-летний азиат, который делает это в разы лучше тебя, и он не м***к. И ты пойдёшь в магазин электроники продавать тостеры. Там точно у тебя никто автограф просить не будет», — заявил Виталий Волочай.

27 октября стало известно, что North и FaZe Clan после вылета с EPICENTER 2017 уехали из Санкт-Петербурга и пропустили автограф-сессию. Организатор турнира собирается оштрафовать команды.