SG e-sports покинула ESL One Hamburg

SG e-sports завершила выступление на ESL One Hamburg по Dota 2. Команда заняла последнее место в группе B и покинула чемпионат на 7-8-й строчке.



В матче на вылет бразильцы уступили китайскому составу Keen Gaming. Встреча завершилась со счетом 2:1. Победители матча продолжат выступление на групповой стадии и в матче за выход в плей-офф сыграют с Team Liquid.



Ранее турнир покинули представители Юго-Восточной Азии — Fnatic. Они и SG e-sports заработали по $ 20 тыс.



ESL One Hamburg проходит в Германии с 26 по 29 октября. Участники чемпионата разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 1500 квалификационных очков.