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Ярослав pashaBiceps Ярзабковски: мы беспрерывно ругались в матче с FaZe

28 октября 2017, суббота. 17:58 Киберспорт

Игрок состава Virtus.pro по CS:GO Ярослав pashaBiceps Ярзабковски прокомментировал победу команды в матче с FaZe Clan на EPICENTER 2017.

«Ребята, мы выиграли у FaZe Clan. Это безоговорочный лидер, топ-1 в мире. Мы такой подъем чувствуем, не передать. Была ужасно сложная игра, начало — вообще катастрофа. Первые десять раундов мы просто беспрерывно ругались. Когда проигрываешь раз за разом на каждом турнире, это очень и очень давит. Хейтеры на форумах, хейтеры в чате, хейтеры льют на тебя помои: «Не команда, а мусор», «Польские мойщики туалетов». Ранит до глубины души, обидно. И вместо того, чтобы на de_mirage уделывать FaZe, мы уделывали друг друга. Мы ругались даже в перерыве. Минута между картами, а у нас тестостерон шарашит и все на взводе. И мы решили: «Так, ребята, если нам что и поможет, то только спокойствие. Мы — команда, мы знаем, что такое тимплей, мы давно вместе, столько раз вытаскивали друг друга. И нам удалось выкинуть Mirage из головы, снова стать командой и вытащить две последние карты», — рассказал Ярослав Ярзабковски.

Virtus.pro обыграла FaZe Clan со счетом 2:1. По итогам матча польский состав прошел в полуфинал турнира, а FaZe Clan завершила выступление на соревнованиях.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
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