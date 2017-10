Evil Geniuses не смогла выйти в плей-офф ESL One Hamburg

Evil Geniuses уступила Newbee в матче на вылет на групповой стадии ESL One Hamburg. Американская команда покинула турнир, заняв 5-6-е место и не получив квалификационных очков.



Newbee обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата. В полуфинале основной стадии китайская команда встретится с Virtus.pro. Матч пройдёт 29 октября.



Последний участник плей-офф определится по итогам заключительного матча групповой стадии между Keen Gaming и Team Liquid.



Четыре лучших команды ESL One Hamburg разделят 1500 квалификационных очков. По сумме баллов в конце сезона определятся обладатели приглашений на The International 8.