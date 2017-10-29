Дэнни Zonic Соренсен: в нужный момент мы выйдем на пик формы

Тренер команды Astralis по CS:GO Дэнни Zonic Соренсен дал интервью порталу Cybersport. В нем Дэнни рассказал о матче против SK Gaming на EPICENTER 2017, оценил последние результаты состава на турнирах и высказал мнение о новом Dust 2.



«Мы плохо начали полуфинальную серию, пускай и отыграли пять раундов за террористов. Train отдали, потому что не смогли взять «пистолетки». На Mirage был хороший старт: закончили первую половину со счетом 11:4. Но это как 2:0 в футболе — ты чуть расслабляешься, ведь победа в кармане. SK взяла пистолетный раунд, потом еще два, и игроки начали нервничать. И нам немного не повезло, и SK исполняла отлично.



Сейчас у нас все хуже, чем проклятье полуфинала TSM. Тут мы вышли в полуфинал, но в Нью-Йорке не попали в плей-офф, а в Мальме — проиграли в четвертьфинале. Как говорили игроки, мы отклонились от схемы, при которой выиграли The ELEAGUE Major 2017. Вернулись к ней на ELEAGUE CS:GO Premier 2017 и здесь. Пока этого не хватило, но мы на правильном пути. Уверен, коллектив выйдет на пик в формы в нужный момент, как это было в Атланте. А в проклятие не верю, я не суеверный.



Касательно нового Dust 2 — я на ней пока толком не играл. Успел попробовать смоки, которые использовали на старой карте. Сейчас мы на ней не тренируемся и ждем, пока Valve сделает ее доступной для соревнований. Скорее всего, первый раз на ней сыграют во время мейджора. А мы не будем даже начинать до декабря или января. Очень тяжелое расписание: если пройдем на ECS и EPL, будем в пути 16 дней подряд, и у нас не останется времени на карту.», — рассказал Соренсен.



Astralis уступила SK Gaming в полуфинале EPICENTER 2017 со счетом 0:2 (11:16 @ de_train; 17:19 @ de_mirage). В следующем матче команда сразится за третье место с G2 Esports. Победитель встречи получит $ 60 тыс.