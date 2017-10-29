Илья Lil Ильюк: это круто — снова и снова обыгрывать Liquid

Игрок команды Virtus.pro по Dota 2 Илья Lil Ильюк заявил, что хотел бы сыграть с Team Liquid в финале ESL One Hamburg 2017.



«Я думаю, у нас все шансы выиграть этот турнир, и это хорошо. Сейчас мы будем следовать нашим планам, по которым мы тренировались к этим соревнованиям. Сегодня мы вернемся и будем готовиться к следующему матчу до ночи.



В финале мы хотели бы встретиться с Liquid, потому что это круто обыгрывать их снова и снова за всю боль, что они причинили нам», — рассказал Ильюк в интервью порталу DW eSports.



Virtus.pro завершила групповой этап на первом месте, обыграв Team Liquid и Keen Gaming. В полуфинале команда встретится с Newbee. Матч пройдет 29 октября, начало в 14:00 по московскому времени.



ESL One Hamburg 2017 проходит в Гамбурге (Германия). Призовой фонд чемпионата составляет $ 1 млн. и 1500 рейтинговых очков.

