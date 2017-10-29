Никола Niko Ковач: каждый состав на EPICENTER — топовый

Игрок команды FaZe Clan по CS:GO Никола Niko Ковач прокомментировал решение команды досрочно уехать с EPICENTER 2017 и оценил уровень команд на турнире.



«Касательно нашего уезда, то команды не видят смысла оставаться на турнире еще пять дней и ничего не делать, кроме как ходить на автограф-сессии. На любом другом турнире если проигрываешь групповую стадию, сразу уезжаешь. Люди просто хотят вернуться домой, отдохнуть и играть другие матчи. Условия в отеле не самые лучшие, интернет проблемный. Поэтому наши игроки и North уехали. Я приношу извинения за то, что мы отменили автограф-сессию. Но считаю, что нас тоже можно понять.



Я согласен с Fallen, что это один из самых сложных турниров в этом году. На любом другом турнире не было всех топовых команд. А на этом каждый состав — топовый. А играть тут мне понравилось. В первую очередь потому что все матчи проходили до двух побед, и никаких отговорок быть не могло.



В матче с нами Virtus.pro показала отличный CS, когда это было действительно нужно. Но и мы не отыграли как обычно. Я рад видеть, что VP снова побеждает и играет на топовом уровне. Но еще я хочу встретиться с ними на следующем турнире», — рассказал Ковач в интервью Cybersport.



FaZe Clan заняла третье место в групповой стадии. Команда уступила SK Gaming со счетом 1:2 (16:7 @ de_inferno; 2:16 @ de_overpass; 8:16 @ de_mirage) и Virtus.pro — 1:2 (16:2 @ de_mirage; 11:16 @ de_cobblestone; 13:16 @ de_inferno).



После окончания групповой стадии FaZe и North покинула чемпионат, пропустив запланированную автограф-сессию. Организаторы турнира пообещали применить санкции в отношении команд. Позже игрок Faze Clan Ладислав GuardiaN Ковач заявил, что менеджмент EPICENTER разрешил команде уехать до старта плей-офф из-за необходимости готовиться к следующим соревнованиям.

