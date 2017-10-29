Renegades стала чемпионом Asia Minor Championship 2017 по CS:GO

Команда Renegades обыграла TyLoo в финале Asia Minor Championship — 2018 Boston по CS:GO со счетом 2:0 (16:14 @ de_cache; 16:12 @ de_train). Состав завоевал чемпионский титул и заработал $ 30 тыс.



Обе команды получили путевки в основной отборочный этап ELEAGUE Major 2018.



Всего в основной квалификации примут участие 16 команд. Восемь получили приглашение по результатам PGL Major Krakow 2017: Cloud9, Flipsid3, G2 Esports, Natus Vincere, Mousesports, Seed, FaZe Clan и Vega Squadron. Оставшиеся участники будут определены по итогам майноров.



Полный состав предварительного этапа станет известен 5 ноября, после окончания майноров в Европе и США.



ELEAGUE Major 2018 пройдет в два этапа: с 19 по 22 января состоится групповой этап, а с 26 по 28 — плей-офф. Участники чемпионата разыграют между собой призовой фонд в $ 1 млн.

