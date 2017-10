Virtus.pro вышла в финал ESL One Hamburg

Virtus.pro сыграет в финале ESL One Hamburg по Dota 2. В полуфинальном матче команда из СНГ обыграла Newbee со счетом 2:1. Состав обеспечил себе как минимум 450 квалификационных баллов.



Соперником Virtus.pro в гранд-финале станет победитель пары Team Secret — Team Liquid. Заключительные встречи чемпионата пройдут 29 октября.



По результатам ESL One Newbee заняла 3-4 строчку. Команда заработала $ 90 тыс., а каждый из игроков получит по 150 очков в рейтинговый зачет.



ESL One Hamburg — первый мэйджор профессионального сезона в Dota 2. В турнире принимают участие 8 команд из шести регионов мира. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн.