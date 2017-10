Team Secret сыграет c Virtus.pro в гранд-финале ESL One Hamburg

Team Secret стала вторым финалистом ESL One Hamburg по Dota 2. В решающем матче мэйджора европейская команда встретится с Virtus.pro.



В полуфинале Secret обыграла чемпионов The International 7 Team Liquid. Серия завершилась со счётом 2:1.



По итогам турнира Liquid заняла 3-4-е место, заработала $ 90 тыс., а каждый из игроков получил по 150 квалификационных очков.



Победитель ESL One Hamburg обеспечит себе по 750 рейтинговых баллов на каждого члена команды и $ 500 тыс. призовых. Серебряному призёру достанется $ 200 тыс. и 450 очков.