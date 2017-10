Virtus.pro завоевала чемпионский титул ESL One Hamburg 2017 по Dota 2

Virtus.pro обыграла Team Secret в финале турнира ESL One Hamburg по Dota 2. Матч завершился со счетом 2:0.



VP завоевала чемпионский титул и заработала $ 500 тыс. Также команда получила 750 рейтинговых очков и возглавила рейтинг команд по очкам Pro Circuit. Team Secret стала серебряным призером, заработав $ 200 тыс и 450 баллов.



ESL One Hamburg 2017 стал первым мэйджором в новом турнирном сезоне по Dota 2. Следующим турниром со статусом «мэйджор» станет DreamLeague Season 8. Он пройдет в с 1 по 3 декабря в Йёнчёпинге (Швеция).



ESL One Hamburg прошел с 26 по 29 октября в Гамбурге (Германия). Общий призовой фонд турнира составил $ 1 млн.