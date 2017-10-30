Марсело coldzera Дэвид: мы сыграем с boltz на 3 турнирах в этом году

Игрок SK Gaming по CS:GO Марсело coldzera Дэвид рассказал о выступлении Рикардо boltz Прасса в составе команды на EPICENTER 2017.



«Вoltz хорошо выступил на турнире. Я думаю, он выиграл каждую дуэль против Snax. На Cobblestone мы брали критичные раунды благодаря тому, что Рикардо совершал очень важные убийства. Он был достаточно терпелив, чтобы дожидаться ошибок от соперников, и наказывал за них.



На ближайших турнирах у нас будут проблемы с составом. Мы сможем сыграть с boltz на Pro League, но ECS… Мы понимаем, что сейчас не время для трансферов. Я думаю, мы сможем сыграть с ним три турнира, но мэйджор станет самым тяжёлым для нас, потому что Рикардо закреплён в составе Immortals. Мы будем тренироваться вместе с ним независимо от его возможности выступать на ELEAGUE Major 2018, и, возможно, мы сможем сыграть вместе в следующем году», — рассказал Марсело в интервью HLTV.org.



22 октября Рикардо boltz Прасс объявил в «Твиттере», что посетит EPICENTER в составе SK Gaming. В команде он заменил Жоао felps Васонеллоса, который перешёл в запас организации.



SK Gaming обыграла Virtus.pro в финале турнира EPICENTER 2017 со счётом 3:2 (10:16 @ de_mirage; 16:6 @ de_inferno; 19:16 @ de_train; 12:16 @ de_cache; 22:18 @ de_cobblestone). Бразильский состав завоевал шестой чемпионский титул в 2017 году и заработал $ 250 тыс.