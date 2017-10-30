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Алексей Кондаков: мы бы не отдали Solo и No[o]ne, если бы не финансовые проблемы

30 октября 2017, понедельник. 12:57 Киберспорт

Глава организации Vega Squadron Алексей Кондаков прокомментировал победу Virtus.pro на турнире ESL One Hamburg 2017 по Dota 2.

«Рад за ребят… Одновременно радостно и грустно, смешанные чувства. Лёха, Паша и Вова — те игроки, которые заслужили это, но увы, это произошло не в составе Веги. И поверьте, если бы не финансовые обстоятельства в 2016 году, мы бы ни за что не отдали Соло и Нуна в ВП. Тем не менее поздравляю парней от души, та Вега навсегда в моём сердце», — написал Кондаков в Telegram.

Virtus.pro обыграла Team Secret в финале ESL One Hamburg 2017 со счётом 2:0. Команда одержала победу на первом мэйджоре нового турнирного сезона, заработав $ 500 тыс. и 750 рейтинговых очков.

ESL One Hamburg прошёл с 26 по 29 октября в Гамбурге (Германия). Общий призовой фонд чемпионата составил $ 1 млн и 1500 рейтинговых баллов Pro Circuit.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
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