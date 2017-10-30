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Team Empire выставила Владимира Chappie Кузьменко на трансфер

30 октября 2017, понедельник. 15:31 Киберспорт

Команда Team Empire выставила игрока состава по Dota 2 Владимира Chappie Кузьменко на трансфер. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Кто заменит киберспортсмена в составе, пока не известно.

«Последнюю неделю Team Empire выступала без Владимира «Chappie» Кузьменко. После возвращения из Германии игроку был предоставлен небольшой отпуск в связи с его желанием подумать о дальнейшей карьере. По итогам этой паузы Владимир сообщил, что хочет сменить команду, так как ему будет комфортнее играть и развиваться в новом коллективе.

На данный момент Владимир остаётся на контракте с Team Empire и выбора относительно своей новой команды он ещё не сделал. Мы открыты для переговоров по трансферу Chappie и окажем максимальное содействие, чтобы игрок нашёл себе новый дом», — прокомментировал ситуацию спортивный директор команды Александр StrangeR Соломонов.

21 октября о возможном уходе Кузьменко сообщил менеджер состава по Dota 2 Дмитрий Korb3n Белов. В официальных матчах в качестве замены выступил Айрат Silent Газиев. Позже Белов сообщил, что команда пока продолжит тренировки с Айратом.

Chappie выступал за Team Empire с января 2017 года. За время пребывания в команде он занял 5-6-е место на DAC, второе место на Mr. Cat Invitational Europe, Russian e-Sports Cup 2017 и европейских квалификациях WCA.

В составе Team Empire Кузьменко отобрался на The International 2017, однако не смог посетить чемпионат из-за визовых проблем.

Источник: Team Empire Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
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